Πέθανε ο Paul Di’Anno, ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden

Νεκρός είναι ο πρώτος τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος Iron Maiden, Paul Di’Anno σε ηλικία 66 ετών σκορπώντας θλίψη στον χώρο της ροκ και μέταλ σκηνής.

Την είδηση του θανάτου του πρώην frontman των Iron Maiden επιβεβαίωσε η δισκογραφική του εταιρεία. «Εκ μέρους της οικογένειάς του, η Conquest Music με λύπη επιβεβαιώνει το θάνατο του τραγουδιστή Paul Andrews, επαγγελματικά γνωστού ως Paul Di’Anno.

Γεννημένος στο Chingford του Ανατολικού Λονδίνου στις 17 Μαΐου 1958, ο Paul έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως τραγουδιστής του αγγλικού χέβι μέταλ συγκροτήματος μεταξύ 1978 και 1981. Τραγούδησε στο πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ τους “Iron Maiden” και την επιδραστική κυκλοφορία που ακολούθησε, «Killers».

Μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden, ο Paul Di’Anno είχε μια μακρά και περιπετειώδη δισκογραφική καριέρα με τους Battlezone και Killers, καθώς και πολυάριθμες σόλο κυκλοφορίες και guest εμφανίσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον περιόρισαν να εμφανίζεται σε αναπηρικό καροτσάκι, ο Paul συνέχισε να διασκεδάζει τους οπαδούς του σε όλο τον κόσμο, μετρώντας πάνω από 100 συναυλίες από το 2023.

Το πρώτο αναδρομικό άλμπουμ της καριέρας του, The Book of the Beast, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και περιείχε τα σημαντικότερα σημεία των ηχογραφήσεών του μετά την αποχώρησή του από τους Iron Maiden.

Η Conquest Music είναι υπερήφανη που είχε τον Paul Di’Anno στην καλλιτεχνική της οικογένεια και ζητά από τη λεγεώνα των θαυμαστών του να υψώσουν ένα ποτήρι στη μνήμη του».

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Di’Anno πέρασε χρόνο στο Σπλιτ της Κροατίας ηχογραφώντας ένα άλμπουμ με το νέο του έργο που ονομάζεται Warhorse. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε νωρίτερα εκείνη τη χρονιά από τον Di’Anno και δύο κιθαρίστες/συγγραφείς, τον Hrvoje Madiraca και τον Ante “Pupi” Pupačić. Το LP που προέκυψε έγινε διαθέσιμο τον Ιούλιο του 2024.

Οι Iron Maiden τη δεκαετία του 1980 αποφάσισαν ότι για να προχωρήσουν θα έπρεπε να βρουν έναν τραγουδιστή ικανό να είναι σε περιοδεία. Βρήκαν έναν αντικαταστάτη στον πρώην frontman των Samson, Bruce Dickinson. Η τελευταία εμφάνιση του Di’Anno με το συγκρότημα ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου 1981 στο Odd Fellow’s Mansion στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Σύμφωνα με τα λόγια του Di’Anno: «Είναι σαν να έχεις τον Μουσολίνι και τον Αδόλφο Χίτλερ να διευθύνουν το συγκρότημα σου. Είναι ο Rod Smallwood και ο Steve Harris και τέλος. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας άλλος και ο χαρακτήρας μου είναι πολύ δυνατός για αυτό, οπότε εγώ είμαι ο Steve πάλευε πάντα».

Ο Di’Anno πληρώθηκε από τον Smallwood κατά τη στιγμή της αναχώρησής του και δεν έλαβε δικαιώματα για τα τραγούδια των Iron Maiden.