Πέθανε ο Γάλλος τραγουδιστής και συνθέτης Σαρλ Ντιμόν

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, τη νύχτα της Κυριακής (17.11.24) ο Γάλλος τραγουδιστής Σαρλ Ντιμόν, που ήταν και συνθέτης του θρυλικού τραγουδιού “Non, je ne regrette rien” που ερμήνευσε η Εντίθ Πιάφ).

Ο τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης, που συνεργάστηκε επίσης με τη Δαλιδά και την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, πέθανε έπειτα από μακρά ασθένεια στο σπίτι του στο Παρίσι, δήλωσε η σύντροφός του Φλοράνς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο X, η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ρασιντά Ντατί απέτισε φόρο τιμής σε “ένα ιερό τέρας του γαλλικού τραγουδιού”.

Η καριέρα του Ντιμόν απογειώθηκε στο γύρισμα των χρόνων του ’60 όταν έπεισε τη σταρ Εντίθ Πιάφ να ερμηνεύσει μία από τις συνθέσεις του. Το “Non, je ne regrette rien” (“Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα”) έγινε από τότε μια χαρακτηριστική επιτυχία της “La Môme”, γνωστή σε όλο τον κόσμο.

