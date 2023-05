Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Αυστραλός παρουσιαστής του BBC και μουσικός, Ρολφ Χάρις, από καρκίνο στο λαιμό. Ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής ενός σκανδάλου παιδοφιλίας πριν από αρκετά χρόνια και είχε καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών.

Όπως αναφέρει η DailyMail, ο Αυστραλός παρουσιαστής του BBC ήταν «πολύ άρρωστος» λόγω του καρκίνου και τελικά έφυγε από τη ζωή. Είχε σοκάρει την κοινή γνώμη, όταν καταδικάστηκε σε 5ετή φυλάκιση για παιδοφιλία και σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών το 2014.

Μάλιστα, κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες από ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο έξω από το σπίτι του, με δύο μέλη της οικογένειάς του να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του στη DailyMail. Ζούσε σε απομόνωση μετά την αποφυλάκισή του το 2016, μαζί με τη σύζυγό του, στο σπίτι τους στην παραθαλάσσια πόλη Μπρέι της Ιρλανδίας.

Ο 93χρονος δεν μπορούσε να μιλήσει ή να φάει λόγω του καρκίνου στον λαιμό και τροφοδοτείτο μέσω τραχειοσωλήνα. Αφήνει πίσω του την 91χρονη σύζυγό του, η οποία είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Είχαν παντρευτεί το 1958 και έχουν ένα παιδί. Μέχρι σήμερα ζούσαν στο σπίτι τους, αξίας 5 εκ. λιρών στο Μπερκσάιρ με 24ωρη ιατρική φροντίδα.

Όπως αναφέρει στη DailyMail ο ιδιωτικός ερευνητής, πρώην αστυνομικός και συγγραφέας του βιβλίου Rolf Harris: The Truth behind the Trials, o Γουίλιαμ Μέριτ, τον συνάντησε τελευταία φορά στα τέλη του 2022 και ήταν «πολύ άρρωστος».

«Όταν τον είδα μπόρεσε να μου μιλήσει αλλά προφανώς δεν ήταν σε καλή κατάσταση και είχε τον καρκίνο», δήλωσε ο Γουίλιαμ Μέριτ.

Το χρονικό της καταδίκης του

Τον Ιούλιο του 2014, ο Ρολφ Χάρις καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών και 9 μηνών για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον πολλών κοριτσιών μέσα σε περίπου 20 χρόνια, από το 1968 ως το 1986. Ήταν καλλιτέχνης και μουσικός που παρουσίαζε τηλεοπτικές εκπομπές κυρίως για παιδιά στο BBC.

Αποτέλεσε τον μεγαλύτερο αστέρα που καταδικάστηκε, από τότε που η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα μετά τις αποκαλύψεις ότι ο εκλιπών παρουσιαστής του BBC Τζίμι Σάβιλ κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά.

Ο Ρολφ Χάρις είχε τραγουδήσει στις εορταστικές εκδηλώσεις για το «Αδαμάντινο Ιωβηλαίο» της βασίλισσας Ελισάβετ το 2012 και επίσης ζωγράφισε ένα πορτρέτο της με αφορμή τα 80ά της γενέθλια το 2006.