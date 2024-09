Πέθανε ο Σέρχιο Μέντες, ο θρύλος της μουσικής σε ηλικία 83 χρονών

Ο Σέρχιο Μέντες, ο Βραζιλιάνος μουσικός που κέρδισε βραβείο Grammy και παρουσίασε τη bossa nova σε όλον τον κόσμο, έφυγε σε ηλικία 83 χρονών.

Την είδηση θανάτου του μουσικού Σέρχιο Μέντες, έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η οικογένειά του.

Όπως αποκάλυψε η οικογένειά του, ο Βραζιλιάνος μουσικός είχε προβλήματα που σχετίζονται με την μακροχρόνια Covid.

«Η σύζυγός του και η μουσική του σύντροφος τα τελευταία 54 χρόνια, Gracinha Leporace Mendes, ήταν δίπλα του, όπως και τα αγαπημένα του παιδιά.

Ο Μέντες εμφανίστηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2023 σε sold out και ενθουσιώδεις παραστάσεις στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρκελώνη. Τους τελευταίους μήνες, η υγεία του είχε επιβαρυνθεί από τις επιπτώσεις του μακροχρόνιου Covid», έγραφε η ανακοίνωση.

Ο Σέρχιο Μέντες ήταν μέλος του συγκροτήματος Brasil ’66.

Ποιος ήταν ο Σέρχιο Μέντες

Ο θρύλος της μουσικής γεννήθηκε στο Niterói στις 11 Φεβρουαρίου 1941 και σπούδασε κλασικό πιάνο ως παιδί.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη μουσική στην εφηβεία, παίζοντας σε νυχτερινά κέντρα του Ρίο, τη στιγμή που η bossa nova γινόταν διεθνής τάση.

Το 1964, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, υπέγραψε με την Capitol Records και σχημάτισε το συγκρότημα «Brasil ’65».

Το 1968, ο Μέντες έφτασε σε ένα ευρύτερο κοινό όταν ερμήνευσε το The Look of Love στην τηλεοπτική μετάδοση των βραβείων Όσκαρ και η έκδοση του τραγουδιού του Brasil ’66 έφτασε στο Top 10 των ΗΠΑ.

Το 2006, κυκλοφόρησε το άλμπουμ επιστροφής «Timeless», σε παραγωγή του Will.i.am των Black Eyed Peas. Το άλμπουμ, με guest stars τους Erykah Badu, Q-Tip, Common, Stevie Wonder και Justin Timberlake, φανέρωσε το ότι πολλοί ραπ δίσκοι χρησιμοποιούν στοιχεία της μουσικής του Μέντες.

Ο Μέντες βοήθησε στην παραγωγή μουσικής για τις ταινίες animation Rio και Rio 2 και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2012 για το «Real in Rio».

Κέρδισε ένα Grammy για το καλύτερο παγκόσμιο άλμπουμ για το «Brasileiro» το 1992. Συνέχισε να παίζει μέχρι πέρυσι και το πιο πρόσφατο άλμπουμ του ήταν το In the Key of Joy όπου κυκλοφόρησε το 2019.