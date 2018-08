Πέθανε ο «Ταρζάν» της Αυστραλίας – Η «Οδύσσεια» και η ζωή σαν ταινία

Ο Μιχαήλ Φομένκο, παρότι ήταν γιός μιας Ρωσίδας πριγκίπισσας, φθάνοντας στην Αυστραλία με την οικογένεια του, αποφάσισε ύστερα από αρκετές επιδόσεις στον αθλητισμό να ζήσει μακριά από την κοινωνία στα δάση της βόρειας Αυστραλίας, εμπνεόμενος όπως είχε πει από την Ομήρου Οδύσσεια. Ο «Ταρζάν» Φόμενκο απαρνήθηκε τη σύγχρονη κοινωνία για 60 και πλέον χρόνια, επιβιώνοντας μέσα στα άγρια δάση, με το να σκοτώνει κροκοδείλους και αγριόχοιρους με τα γυμνά του χέρια στα ερημικά τοπία.

Ο Μιχαήλ Φόμενκο που γεννήθηκε στην Σοβιετική Ένωση πέθανε σε ηλικία 88 ετών στην Αυστραλία σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail η οποία επικαλείται την αδερφή του Ινέσα.

Σύμφωνα με μια αρκετά διαδεδομένη εκδοχή ο Φομένκο ήταν παιδί της γεωργιανής πριγκίπισσας Ελισάβετ Ματσαμπέλι και του πρωταθλητή Ντανιήλ Φομένκο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 η οικογένεια του διέφυγε στην Ιαπωνία. Αλλά εν συνεχεία όταν η Ιαπωνία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Κίνας, η οικογένεια του διέφυγε στο Σίνδνεϊ της Αυστραλίας.

Στο Σίδνεϊ ο Μιχαήλ Φομένκο άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό και μάλιστα έφθασε στο σημείο να ενταχθεί στην Ολυμπιακή ομάδα στίβου της Αυστραλίας. Ωστόσο την δεκαετία του 1950 αποφάσισε να απομονωθεί από τον κόσμο, επιλέγοντας ως τόπο διαμονής τα δάση της βόρειας Αυστραλίας, όπου ζούσε κυνηγώντας κροκόδειλους και αγριόχοιρους. Εξαιτίας της επιλογής του αυτής ο Φόμενκο, έγινε γνωστός στην χώρα ως «Ταρζάν».

