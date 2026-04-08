Πετρέλαιο: «Κατρακυλούν» οι τιμές μετά την είδηση της συμφωνίας εκεχειρίας

Κατά σχεδόν 7% υποχωρεί η τιμή του βαρελιού του WTI, μετά την παράταση του τελεσιγράφου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι – από τα 110 – μειώνεται και η τιμή του πετρελαίου Brent.

Mόλις μερικά λεπτά αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε ότι αποδέχεται πρόταση που έκανε το Πακιστάν να αναστείλει για δύο εβδομάδες τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν, τους οποίους απειλούσε πως θα διέτασσε να εξαπολυθούν, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου, υποχωρούσε κατά σχεδόν 7% τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τετάρτης (08.03.2026).

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στη 01:45 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, στα 105,12 δολάρια.