Πετρέλαιο: «Κατρακυλούν» οι τιμές μετά την είδηση της συμφωνίας εκεχειρίας

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, στα 105,12 δολάρια
Oil refinery plant, Chemical factory, Oil and Gas Industrial zone, oil pipeline with valves in large oil refinery
Κατά σχεδόν 7% υποχωρεί η τιμή του βαρελιού του WTI, μετά την παράταση του τελεσιγράφου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι – από τα 110 – μειώνεται και η τιμή του πετρελαίου Brent.

Mόλις μερικά λεπτά αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε ότι αποδέχεται πρόταση που έκανε το Πακιστάν να αναστείλει για δύο εβδομάδες τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν, τους οποίους απειλούσε πως θα διέτασσε να εξαπολυθούν, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου, υποχωρούσε κατά σχεδόν 7% τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τετάρτης (08.03.2026).

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στη 01:45 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, στα 105,12 δολάρια.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ δεν πάτησε το «κουμπί» κατά του Ιράν, ανέστειλε για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις, δεκτό το σχέδιο του Πακιστάν για παράταση στο τελεσίγραφο
Ο Τραμπ «παγώνει» τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν με τον όρο να ανοίξουν, άμεσα, τα Στενά του Ορμούζ - Τη συμφωνία εκεχειρίας αποδέχθηκε και ο Νετανιάχου - Την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις
Ντόναλντ Τραμπ
Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την υγεία του Τραμπ μετά τις ακραίες δηλώσεις για το Ιράν: «Έχει άνοια;»
Οι συχνά αντιφατικές τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου πυροδοτούν πολιτική σύγκρουση στην Ουάσιγκτον, με επικριτές του να μιλούν ακόμη και για προσφυγή στην 25η Τροπολογία
Ντόναλντ Τραμπ 5
