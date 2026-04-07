Ο Τραμπ δεν πάτησε το «κουμπί» κατά του Ιράν, ανέστειλε για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις, δεκτό το σχέδιο του Πακιστάν για παράταση στο τελεσίγραφο

Περίπου μιάμιση προτού λήξει (σ.σ. 3 π.μ. ώρα Ελλάδας) το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ – μέσω ανάρτησης στο Truth Social – ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δύο εβδομάδων. Την Παρασκευή, 10 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ αρχίζουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στη 1:32 π.μ. της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) ώρα Ελλάδας πως το Ιράν υπέβαλε στην κυβέρνησή του «σχέδιο» 10 σημείων, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε ως προϋπόθεση της τήρησης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Τεχεράνη να επαναλειτουργήσει πλήρως τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι εφικτή για δύο εβδομάδες υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και την επίθεση κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, μόλις 88 (!) λεπτά της ώρας πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου που είχε θέσει, έπειτα από συνομιλίες με Πακιστανούς διαμεσολαβητές.

Το Ισραήλ αποτελεί μέρος της 14ήμερης εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, διαφορετικά θα κλιμακωθούν οι στρατιωτικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Το Ισραήλ συμφώνησε, επίσης, να αναστείλει την εκστρατεία βομβαρδισμών όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η συμφωνία προσωρινής κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι, παράταση δύο εβδομάδων είχε ζητήσει νωρίτερα χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν, προκειμένου να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.