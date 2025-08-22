Κόσμος

Πίεση στον Τραμπ από τους Ευρωπαίους με το Νόμπελ Ειρήνης ως «τυράκι» για να εμπλακεί ουσιαστικά στο ουκρανικό

Ο διακαής όπως φαίνεται πόθος του αμερικανού προέδρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για να εμπλακεί ενεργά στη ρωσοουκρανική διένεξη
Ντόναλντ Τραμπ
Τα βήματα του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα, δείχνουν πως έχει την επιθυμία να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025.

Η παρέμβασή του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και ο διακαής του πόθος για να μπει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, κάνει πολλούς να συλλογίζονται ότι ο αμερικανός πρόεδρος κάνει μεγάλα βήματα για να κατακτήσει το πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης.

Αυτό το ενδεχόμενο, σκέφτονται να αξιοποιήσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες για να ασκήσουν πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ και να εμπλακεί πιο ενεργά στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει ανάλυση του The Economist.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν να δηλώσουν δημόσια τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, αποστέλλοντας μάλιστα σχετικές επιστολές στην αρμόδια επιτροπή. Μπορεί ουσιαστικά παρόμοιες υποψηφιότητες να μην έχουν μεγάλη βαρύτητα, καθώς χιλιάδες επιστήμονες, πανεπιστημιακοί και άλλοι φορείς μπορούν να προτείνουν σχεδόν οποιοδήποτε υποψήφιο, είναι μία συμβολική κίνηση που θα μπορούσε να παρακινήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, να εμπλακεί πιο ενεργά.

Οι συζήτηση για τις φιλοδοξίες αυτές του Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου όταν αμερικανικά ΜΜΕ, έκαναν αναφορές στις φιλοδοξίες του αμερικανού προέδρου για το Νόμπελ Ειρήνης.

Νωρίτερα, κάποια νορβηγικά δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας και πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ με κεντρικό θέμα συζήτησης το οποίο, σύμφωνα με τις ερμηνείες, σχετιζόταν με το Νόμπελ. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την τηλεφωνική συνομιλία, χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενό της.

«Η πραγματική του επιθυμία είναι το Νόμπελ Ειρήνης. Το γνωρίζουμε επειδή δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει γι’ αυτό», τόνισε αναλυτής στο Economist, με το δημοσίευμα να προσθέτει ότι αν ο Τραμπ απλώς παραχωρούσε την Ουκρανία στη Ρωσία για να πετύχει την ειρήνη, δεν θα μπορούσε να ελπίζει στην κατάκτηση του Νόμπελ καθώς κανείς δεν θα επικύρωνε μία τέτοια έκβαση στον πόλεμο Μόσχας – Κιέβου.

