Πιτ Χέγκσεθ: Η σύζυγός του είναι πάντα και παντού μαζί του – «Τον κρατάει μακριά από αλκοόλ και μπελάδες»

Η συνεχής παρουσία της συζύγου του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ στο πλευρό του ακόμα και στη διάρκεια ευαίσθητων επιχειρησιακών ενημερώσεων διχάζει το Πεντάγωνο.

Η 49χρονη Τζένιφερ Χέγκσεθ, σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο, της συζύγου και της συμβούλου. Όλα φέρουν τη σφραγίδα της, από τις συνεντεύξεις με υποψήφια στελέχη και τις δημόσιες εμφανίσεις μέχρι τα βίντεο του υπουργείου και τις συνεντεύξεις Τύπου, στις οποίες συμμετέχει ενεργά.

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Σε ρεπορτάζ της «New York Times» που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, βάσει πληροφοριών από νυν και πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησης, καθώς και από πηγές κοντά στη Τζένιφερ, αποκαλύπτεται ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Έμπιστη πηγή αποκαλύπτει ότι η 49χρονη έχει αναλάβει να κρατάει μακριά από μπελάδες τον σύζυγό της, ο οποίος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για κατάχρηση αλκοόλ.

Και ο Πιτ Χέγκσεθ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επίβλεψη της συζύγου του. Μάλιστα αναφέρεται πως σε μία απόρρητη επιχειρησιακή σύσκεψη, η παρουσία της προκάλεσε αμηχανία, με συνέπεια να ακολουθήσει άλλη συνάντηση.

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REUTERS / Evelyn Hockstein

«Είναι τρελό που ένας υπουργός Άμυνας εμπλέκει τη σύζυγό του στα ευαίσθητα επίσημα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής λεπτομερειών μιας επικείμενης στρατιωτικής επιχείρησης, και θα αντιμετωπίσει μηδενικές συνέπειες», είπε ο πρώην εκπροσώπου Τύπου του Πενταγώνου Τζον Ούλιοτ, προσθέτοντας ότι κάθε πρόεδρος «αξίζει καλύτερη κρίση» από τους υπουργούς του.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη το 2024: «Η Τζένι μου, η σύζυγός μου, η Τζένιφερ, άλλαξε τη ζωή μου, με έσωσε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Και χωρίς αυτά τα δύο “J”, δεν θα καθόμουν εδώ αυτή τη στιγμή». Το άλλο «J» στο οποίο αναφερόταν ο Χέγκσεθ είναι ο Ιησούς.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2016, όταν και οι δύο εργάζονταν στο Fox News και ήταν παντρεμένοι με άλλους. Παντρεύτηκαν χρόνια αργότερα, το 2019.

Το «φόρεμα Temu» της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ είχε γίνει viral στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton το βράδυ του Σαββάτου (25.05.2026) και δίχασε τις ΗΠΑ.

Χιλιάδες ήταν τα σχόλια από κάτω όπου ανέφεραν πως όντως το φόρεμα της ήταν πανομοιότυπο με ένα που πωλείται στη διαδικτυακή σελίδα λιανικής πώλησης Temu και μάλιστα με τιμή μόλις 21 ευρώ και περιγραφή: «Φόρεμα με Ανοιχτούς Ώμους, Διακοσμημένο με Ρουμπίνια για απογευματινό Πάρτι».