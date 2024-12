Πλιάτσικο και selfies στο εξαώροφο παλάτι του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία από αντάρτες και πολίτες

Ντάνες με αμέτρητα πιάτα και οικοσκευές, πετσέτες, λινά σεντόνια, πανάκριβες τσάντες γνωστών brands… Δεκάδες Σύροι εισέβαλαν σήμερα (08.12.2024) στην κατοικία του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, η οποία προηγουμένως είχε λεηλατηθεί μετά την έφοδο των ανταρτών στρατιωτών στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά περιφέρονταν στο εξαώροφο κτίριο, στο άλλοτε καλογυαλισμένο παλάτι του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, στις σκάλες του οποίου υπήρχαν διασκορπισμένα έγγραφα. Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media, φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να κάνουν επιδρομή στα ντουλάπια με τα ακριβά αντικείμενα του προέδρου και της συζύγου του, Άσμα αλ Άσαντ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο, μια αίθουσα δεξιώσεων του προεδρικού μεγάρου κάηκε ολοσχερώς.

New power has come to Syria. Are they changing the furniture?



The palace of Syrian President Bashar al-Assad was looted after the opposition seized the building. pic.twitter.com/FyapIuuWE7