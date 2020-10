Πλημμύρες σαρώνουν Βιετνάμ και Καμπότζη: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι (pics, vid)

Σχεδόν 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Βιετνάμ και την Καμπότζη, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και μέλη σωστικών συνεργείων. Οι δύο χώρες πλήττονται από παρατεταμένες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, την ώρα που η τροπική καταιγίδα Νάνγκα κατευθύνεται προς τις ακτές του Βιετνάμ.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις από τις αρχές του Οκτωβρίου έχουν προκαλέσει φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε διάφορες επαρχίες στο κεντρικό Βιετνάμ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων στην δυτική Καμπότζη, σύμφωνα με αξιωματούχους και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Vietnam flood death toll rises to 23 as storm Nangka set to dump more rain https://t.co/LFFuJCj8mj

Οι πλημμύρες αναμένεται να επιδεινωθούν τις ερχόμενες μέρες, καθώς η τροπική καταιγίδα Νάνγκα προβλέπεται να φέρει περισσότερες βροχές από αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, που θα φτάσει στο Βιετνάμ.

Η τροπική καταιγίδα Νάνγκα, που συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 100 χλμ την ώρα θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις σε τμήματα του βορείου και του κεντρικού Βιετνάμ από αύριο έως και την Παρασκευή (16/10), σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Flooding in Cambodia leaves at least 11 dead Via @AP @CBC https://t.co/UB7fLVzlup pic.twitter.com/oHeachgX1m

Μέχρι στιγμής οι πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους στο Βιετνάμ και σε 11 στην Καμπότζη, όπου σχεδόν 25.000 σπίτια και 840.000 στρέμματα καλλιεργημένων εκτάσεων έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές αντιμετώπισης καταστροφών του Βιετνάμ ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από 130.000 σπίτια έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

#WATCH: At least 18 people have died and more than a dozen are missing after floods submerged homes in central #Vietnam and rough seas capsized fishing boats, authorities said Monday pic.twitter.com/3utdBya9Pk