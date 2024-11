«Πνίγεται» ο πλανήτης: Πλημμύρες από τη Νότια Αφρική και την Τυνησία έως την Κολομβία και τη Βενεζουέλα – Απίστευτες εικόνες

Τα όσα έγιναν πριν από μια εβδομάδα στη Βαλένθια της Ισπανίας με τις φονικές πλημμύρες ήταν μόνο η αρχή με την κλιματική κρίση να χτυπά σε όλο τον πλανήτη. Πόλεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη πνίγονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης το τελευταίο διήμερο.

Και όλα αυτά την ώρα που ξεκινά στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν η 29η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP29) με έκκληση για διεθνή συνεργασία και με τις αναπτυσσόμενες χώρες να ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Βασικό διακύβευμα αυτής της COP, που θα διαρκέσει ως τις 22 Νοεμβρίου, είναι να οριστεί το ποσό της βοήθειας που θα προσφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες προκειμένου να αποδεσμευθούν από τα ορυκτά καύσιμα και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν να αυξηθεί το ποσό της βοήθειας που λαμβάνουν και η οποία τώρα ανέρχεται στα 116 δισεκ. δολάρια ετησίως. Όμως οι Δυτικοί εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό για τα δημοσιονομικά τους.

Δείτε εικόνες από τη Νότια Αφρική, την Ινδονησία, την Αλγερία, την Τυνησία, τον Λίβανο, τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

