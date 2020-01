Ποιο Brexit; Πέρα βρέχει για τον Λάρι τον γάτο της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Λάρι δεν καταλαβαίνει από Brexit και γιατί άλλωστε; Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας ο Λάρι δεν σταμάτησε να αισθάνεται ευρωπαίος. Βγήκε την βόλτα του στην γειτονιά και λίγο μετά αποφάσισε να πάρει έναν υπνάκο δίπλα ακριβώς από την πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. «Ακόμα και σε εποχές μεγάλων αλλαγών, κάποια πράγματα μένουν ακριβώς όπως έχουν. Να είστε σίγουροι», γράφει ο προσωπικός λογαριασμός του Λάρι στο twitter.

Even at a time of great change, some things remain exactly as they are. Rest assured.

(Pic @annita_mcveigh) pic.twitter.com/e0djXr9sRF

— Larry the Cat (@Number10cat) January 31, 2020