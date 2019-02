Ποιο ρούχο αποσύρει η Gucci γιατί κρίθηκε ρατσιστικό – Συγγνώμη ζητά η εταιρεία

Συγκεκριμένα η Gucci απέσυρε ένα μαύρο πουλόβερ με μακρύ λαιμό, το οποίο καταλήγει σε ένα μεγάλο στόμα με κόκκινα χείλη. Το πουλόβερ αυτό κατηγορήθηκε για ρατσισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό γιατί ο μακρύς λαιμός του φτάνει έως το μέσον του προσώπου καλύπτοντας και τη μύτη, έχει ένα άνοιγμα στο σημείο του στόματος στο περίγραμμά του οποίου διαγράφονται χοντρά κόκκινα χείλη.

Πολλοί χρήστες του μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέκριναν σε αυτό το ρούχο της Gucci, μια αναφορά στο «blackface». Στο θεατρικό μακιγιάζ δηλαδή για τον ρόλο ενός μαύρου προσώπου που από πολλούς θεωρείται μια γελοιογραφική και ρατσιστική απεικόνιση των μαύρων προσώπων.

@NickCannon @souljaboy are ya’ll still rocking with #Gucci after this Blanton blackface they were just selling? Please stop supporting these racist brands who don’t give a bleep about our people, or the dollars we spend. #boycottGucci pic.twitter.com/F2izTK28XZ

— MizzAtlPeach (@MizzAtlPeach) 7 Φεβρουαρίου 2019