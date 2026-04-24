Πωλείται για 237 εκατ. δολάρια η βίλα του «Σημαδεμένου» στο Μαϊάμι – Τιμή ρεκόρ για το σπίτι που έμενε και ο πρόεδρος Νίξον

Σχεδόν 240 εκατομμύρια δολάρια πωλείται μία έπαυλη στο Μαϊάμι, που εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή είναι και διάσημη καθώς σε αυτήν γυρίστηκε η εμβληματική ταινία «Σημαδεμένος», με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο.

Περίπου 2 μήνες μετά την αγορά – ρεκόρ του Μαρκ Ζούκερμπεργκ για μια υπό κατασκευή έπαυλη στο Μαϊάμι αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων, εμφανίστηκε μια νέα αγγελία που μπορεί να ξεπεράσει το ρεκόρ κατά πολύ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο επενδυτής Τζον Ντεβάνι πουλάει την έπαυλη που γυρίστηκε η ταινία «Σημαδεμένος» για 237 εκατομμύρια δολάρια. Αν πουληθεί σε αυτή την τιμή, θα γίνει ένα από τα ακριβότερα σπίτια στην ιστορία των ΗΠΑ.

Όμως, αυτό το σπίτι δεν ξεχωρίζει μόνο για την τιμή του αλλά και για την ιδιαίτερη ιστορία του. Οι φαν της ταινίας «Scarface» (1983) ίσως το αναγνωρίσουν καθώς ήταν το σπίτι του «Φρανκ Λόπεζ» τον οποίο ενσάρκωνε ο Ρόμπερτ Λόγκια, με το διάσημο γυάλινο ασανσέρ και τη σκηνή με τη Μισέλ Φάιφερ, το οποίο υπάρχει ακόμα και λειτουργεί κανονικά.

Στην πραγματικότητα, το σπίτι χτίστηκε γύρω στο 1981 από τον Ρομπέρτο Στρίντινγκερ, έναν πιλότο που καταδικάστηκε για διακίνηση κοκαΐνης για το καρτέλ του Μεντεγίν. Αργότερα, το ακίνητο κατασχέθηκε από τις αρχές, πέρασε από διάφορους ιδιοκτήτες και τελικά κατέληξε στον σημερινό του ιδιοκτήτη.

Πριν από όλα αυτά όμως, τη δεκαετία του 1970, η περιοχή ήταν μέρος της χειμερινής κατοικίας του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Υπάρχει ακόμη και ελικοδρόμιο, που είχε κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί επισκέψεις σημαντικών προσώπων. Ο Νίξον και η οικογένειά του έμεναν εκεί για να ξεφεύγουν από το κρύο, ενώ οι συνεργάτες και οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έμεναν κοντά. Το αρχικό σπίτι που έμενε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει πλέον κατεδαφιστεί.

Ο τωρινός του ιδιοκτήτης, το χρησιμοποιούσε κυρίως για το ελικοδρόμιο αλλά και τη μαρίνα του. Το ακίνητο έχει τεράστια πρόσοψη στη θάλασσα, περίπου 260 μέτρα, με ανεμπόδιστη θέα στο Μαϊάμι.

Η επιβλητική λευκή έπαυλη, μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής, των 1.200 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στο Key Biscayne, σε 2,38 στρέμματα και διαθέτει πρόσοψη 265 μέτρων πάνω στη θάλασσα.

Στο εσωτερικό, τα ταβάνια φτάνουν τα 7 μέτρα ύψος. Η κουζίνα είναι εξοπλισμένη με ανοξείδωτο ατσάλι και λεπτομέρειες από ξύλο. Υπάρχουν ακόμα και παλιές, χρωματιστές επιτοίχιες λεκάνες. Στο κάτω επίπεδο υπάρχει στούντιο μουσικής, αλλά και playroom.