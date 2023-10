Τουλάχιστον δύο άνθρωποι είναι νεκροί και πολλοί άλλοι τραυματίες από την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής (22.10.2023) η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το τέμενος Αλ Ανσάρ στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει εικόνες από το σημείο της επίθεσης, όπου σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει και αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Άλλωστε, είχαν πει από χθες ότι θα «αυξηθούν» οι βομβαρδισμοί στη Γάζα και τη γύρω περιοχή.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.



Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023

Η Σιν Μπετ και οι IDF ισχυρίζονται ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας.

An Explosion has Rocked the Al-Ansari Mosque within the Jenin Refugee Camp in the West Bank with reports of multiple Casualties. pic.twitter.com/ZdGhi48b1X — OSINTdefender (@sentdefender) October 21, 2023

Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που – σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση – δείχνουν μια καταπακτή που οδηγούσε από το τέμενος στο υπόγειο καταφύγιο, καθώς και διάγραμμα του χώρου στον οποίο αποθηκεύονταν όπλα και πυρομαχικά.

In a joint IDF and ISA activity, the IDF conducted an aerial strike on an underground terror compound in the Al-Ansar mosque in Jenin; The mosque contained a terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an imminent terror attack — Israeli Air Force (@IAFsite) October 22, 2023

Ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζενίν είχε βρεθεί στο στόχαστρο ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στις αρχές του έτους.

and were organizing an additional imminent terror attack.



The terrorist cell also carried out a terror attack on October 14th in the area of the security fence, where an explosive device was detonated by a cellular activation of terror forces who arrived at the scene. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 22, 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 84 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος πυροδότησε έναν νέο πόλεμο με χιλιάδες θύματα εκατέρωθεν.

Attached is an illustration from Operation "Home and Garden" presenting the mosque's use as a terror base: https://t.co/da3uN5L5KB



Attached are photos of the terror base in the mosque: https://t.co/jAPszZoG6Z — Israeli Air Force (@IAFsite) October 22, 2023

Έκτοτε, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προβεί σε εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων στη Δυτική Όχθη. Ταυτόχρονα, σφυροκοπούν αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας, προετοιμάζοντας την επόμενη φάση της επιχείρησής τους κατά του παλαιστινιακού θύλακα που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters και AFP