Με το «πράσινο φως» για τη χερσαία επιχείρηση να έχει δοθεί και την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ήδη από χθες Σάββατο (21.10.2023) ότι θα «αυξήσει» τους βομβαρδισμούς κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Από σήμερα θα αυξήσουμε τα πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, χθες το βράδυ. «Θα μπούμε στις επόμενες φάσεις του πολέμου στις συνθήκες που θα είναι οι βέλτιστες για εμάς», πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, ενόψει της επόμενης φάσης των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς.

Ο στρατηγός Χαγκάρι επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία τουλάχιστον 210 ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, η πλειονότητα των οποίων είναι Ισραηλινοί. Το Κατάρ, μια από τις χώρες που έχουν μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση των ομήρων της Χαμάς, θεωρεί πιθανή την «πολύ σύντομα» απελευθέρωση των ομήρων χάρη στις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη.

Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού επισκέφθηκαν χθες τα στρατεύματα, τονίζοντας την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων για πιθανή χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα μπούμε στη Γάζα, θα το κάνουμε για επιχειρησιακό σκοπό, να καταστρέψουμε τις υποδομές και τους τρομοκράτες της Χαμάς, και θα το κάνουμε με επαγγελματικό τρόπο», δήλωσε κατά την επιθεώρηση των στρατευμάτων ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Χέρτζι Χαλέβι.

