Ο Issam Abdullah είναι ο δημοσιογράφος που έπεσε νεκρός από όλμο, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ στις 20:00 έληξε το τελεσίγραφο των ισραηλινών δυνάμεων προς τους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να εκκενώσουν για να ξεκινήσει η χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς.

«Αν αγαπάτε τον εαυτό σας, φύγετε» ήταν το μήνυμα του εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα τον ανθρωπιστικό διάδρομο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες της Λωρίδας της Γάζας για να εκκενώσουν τις βόρειες περιοχές προς τις νότιες ώστε να μην βρεθούν μεταξύ των πυρών των ισραηλινών δυνάμεων κατά της Χαμάς.

«Σας ζητήσαμε σήμερα το πρωί να φύγετε από την πόλη της Γάζας για τη νότια κοιλάδα της Γάζας, για την ασφάλειά σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το IDF θα απέχει από το να αγγίξει τη διαδρομή που έχει σημειωθεί στον χάρτη μέχρι τις 20:00. Για την ασφάλειά σας, επωφεληθείτε από τον επερχόμενο χρόνο για να μετακινηθείτε νότια από το Beit Hanoun στο Khan Yunis. Θα δημοσιεύσουμε πρόσθετες ασφαλείς μεθόδους αργότερα.

Εάν ανησυχείτε για τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα πρέπει να κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς νοιάζονται μόνο για την προστασία τους κατά την προετοιμασία για χτυπήματα στην περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του εκπροσώπου των ισραηλινών δυνάμεων.

#عاجل 🔴 سكان مدينة غزة,

قمنا بمناشدتكم صباحاً لمغادرة مدينة غزة إلى منطقة جنوب وادي غزة، حفاظاً على سلامتكم. أود أن أبلغكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيمتنع عن المس بالمسار المحدد في الخارطة حتى الساعة 20:00.

حرصاً على سلامتكم استغلوا الوقت القادم للتحرك جنوباً من بيت حانون إلى… pic.twitter.com/6Fpk6otVBY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2023

Νωρίτερα το Ισραήλ είχε πετάξει φυλλάδια στους κατοίκους της Γάζας, τα οποία ανέφεραν στα αραβικά «εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας και πηγαίνετε νότια του Ουάντι Γάζα». Ωστόσο, τόσο τα τζαμιά των βόρειων περιοχών όσο και οι ηγέτες της Χαμάς καλούν τους πολίτες να μην εγκαταλείψουν.

Οποιαδήποτε εισβολή θα μπορούσε να είναι καθοριστικής σημασίας στην σύγκρουση ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο εξαπέλυσε το Σάββατο την αιματηρότερη επίθεση στη χώρα μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973.

Το Ισραήλ έχει ήδη εξαπολύσει τις σφοδρότερες από ποτέ αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και έχει καλέσει στα όπλα 300.000 εφέδρους και συγκεντρώσει άρματα μάχης κοντά στα σύνορα.

Ο νεκρός δημοσιογράφος στα σύνορα με τον Λίβανο

Ο Issam Abdullah είναι ο δημοσιογράφος και οπερατέρ του Reuters που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων των Ισραηλινών με δυνάμεις της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο.

Issam Abdullah, a Reuters Cameraman is reported to have been Killed in Southern Lebanon when his Crew and another Crew from Al-Jazeera were Struck by an Israeli Artillery Shell. pic.twitter.com/DDAiYQsQyz — OSINTdefender (@sentdefender) October 13, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλοι 3 δημοσιογράφοι στο σημείο. Το Reuters επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε «με βαθιά λύπη μαθαίνουμε ότι ο εικονολήπτης μας, Ισάμ Αμπντάλα, σκοτώθηκε».

NEW: A Reuters cameraman named Issam Abdullah was killed by an Israeli strike in southern Lebanon. He was standing with a group of journalists when the strike took place. — Trey Yingst (@TreyYingst) October 13, 2023

Ο Ισάμ ήταν μέλος ενός συνεργείου του Reuters στα νότια του Λιβάνου, όπου από εκεί μετέδιδε ζωντανή εικόνα από τα πεδία μάχης. «Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες, συνεργαζόμαστε με τις Αρχές της περιοχής και είμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των συναδέλφων του Ισάμ», ανέφερε το Reuters στην ανακοίνωσή του.

🚨Sensitive Images: Journalist Issam Abdullah from Reuters was martyred and 5 journalists from Al Jazeera, Reuters and AFP were injured while covering Alma al-Shaab in southern Lebanon when the Israeli Regime bombed them pic.twitter.com/rpGn6Xr4Y9 — Suribelle 🚩 (@Syribelle) October 13, 2023

Οι μάχες σε Γάζα και Λίβανο

Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας «τρομοκράτες» που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και “εξοπλισμό” αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για τον εντοπισμό ατόμων που αγνοούνται. Ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι στη Γάζα κρατούνται τουλάχιστον 120 “αιχμάλωτοι”», αναφέρει η ανακοίνωση.

The Israel Defense Forces says infantry forces and tanks entered Gaza Strip territory today in "localized raids" in order to clear the area of potential terrorists and locate missing Israelis.



The IDF says the troops killed a number of terrorists in the area, including a Hamas… pic.twitter.com/M0bG4Xmj2F — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2023

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε επίσης ότι σημαντικός αριθμός αμάχων στη Γάζα άρχισε να μετακινείται προς τα νότια «για να σωθεί».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδόν καμία απώλεια στο Ισραήλ από τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα, καθώς οι πολίτες υπακούουν στις εντολές και σπεύδουν στα καταφύγια όταν σημαίνει ο συναγερμός.

Israeli airstrikes against the Karama neighborhood in Gaza pic.twitter.com/MT1DoG4hk1 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2023

Παράλληλα, Ισραηλινές οβίδες έπληξαν σήμερα ένα φυλάκιο του λιβανέζικου στρατού στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters, σε μια περιοχή όπου νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για μια πιθανή ένοπλη διείσδυση και διαβεβαίωσε ότι απάντησε με το πυροβολικό του.

Λίγο αργότερα ωστόσο ο στρατός ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία διείσδυση στο ισραηλινό έδαφος και οι κάτοικοι ενός μεθοριακού χωριού, στους οποίους είχαν δοθεί οδηγίες να κλειδωθούν στα σπίτια τους, μπορούν και πάλι να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ο συναγερμός αφορούσε το χωριό Χανίτα, που απέχει 500 μέτρα από τα σύνορα και βρίσκεται απέναντι από τη λιβανέζικη κοινότητα Άαλμα Ελ Σάεμπ.

Η λιβανέζικη, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανέφερε πάντως ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε ορισμένες μεθοριακές περιοχές, ως απάντηση στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε πόλεις του νοτίου Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρεται ότι σημειώθηκε μια έκρηξη στον μεθοριακό φράχτη, ο οποίος υπέστη μικρές υλικές ζημίες.

🔴An IDF UAV is currently striking terrorist targets belonging to Hezbollah in Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Ένοπλοι της Χαμάς πυροβολούν τις χημικές τουαλέτες στο Φεστιβάλ της Λωρίδας της Γάζας – Σοκαριστικό βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή (13.10.2023) οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από το πολύνεκρο rave party, το Φεστιβάλ Ειρήνης, που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο στόχο της Χαμάς, όταν ήχησαν τα τύμπανα του πολέμου με την Ιερουσαλήμ το περασμένο Σάββατο.

Ισλαμιστές μαχητές της Χαμάς έχουν εισβάλλει στον χώρο που γίνεται το Φεστιβάλ Ειρήνης και αρχίζουν να πυροβολούν στις χημικές τουαλέτες που είχαν στηθεί για τους θεατές του rave party κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

«Αυτό απλά σας δείχνει ότι η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται για το ποιος, απλά σκοτώνει» αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.