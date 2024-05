Πόλεμος στην Ουκρανία: 3 Ρώσοι νεκροί και 7 τραυματίες στο κατεχόμενο Λουγκάνσκ από βομβαρδισμό των δυνάμεων του Κιέβου

Πλήγμα των δυνάμεων της Ουκρανίας κοντά σε δεξαμενή πετρελαίου στην κατεχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική επαρχία Λουγκάνσκ. Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες, ο απολογισμός.

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας βομβάρδισαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (10.05.2024) πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ουκρανική επαρχία Λουγκάνσκ την οποία κατέχει η Ρωσία.

Από την ουκρανική επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, τραυματίστηκαν ακόμη επτά, ενώ προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους διορισμένους από τη Μόσχα.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Ο εχθρός άνοιξε πυρ εναντίον της ειρηνικής πόλης Ρόβενσκι», έγραψε στο Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειακός κυβερνήτης, Λεονίντ Πασέχνικ. «Εξαιτίας του βομβαρδισμού, η δεξαμενή πετρελαίου τυλίχτηκε από τις φλόγες και κοντινά σπίτια υπέστησαν ζημιές», συμπλήρωσε.

Αυτή ήταν η δεύτερη παρόμοια επίθεση μέσα σε τρεις ημέρες. Την Τετάρτη 8 Μαΐου, ένα πλήγμα σε δεξαμενή πετρελαίου στο περιφερειακό κέντρο του Λουγκάνσκ τραυμάτισε πέντε άτομα.

Another deep strike into Russian occupied territory, likely ATACMS, given the distance. Rovenki, Luhansk. pic.twitter.com/NlKBQEzjtj

🔥🔥🔥 A powerful attack on an oil depot, of the 🇷🇺 occupiers, in 🇷🇺-occupied Luhansk has just occurred & it appears that ATACMS 🇺🇸 were used.



👉 Ukraine 🇺🇦 is 100% justified in attacking ALL Russian infrastructure and economically important facilities. pic.twitter.com/Zs691JxJF1