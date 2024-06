Σελήνη: Τμήμα σκάφους – ανιχνευτή της Κίνας ανυψώνεται από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού

Με δείγματα που συγκεντρώθηκαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, γεγονός άνευ προηγουμένου, αποσεληνώθηκε τμήμα διαστημικού σκάφους της κινεζικής αποστολής Chang’e 6, μεταδίδει το κρατικό μέσο ενημέρωσης της Κίνας.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα ανέφερε τα ξημερώματα της Τρίτης 4 Ιουνίου (ώρα Ελλάδας) ότι η μονάδα ανύψωσης («ascender»), η οποία μεταφέρει δείγματα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής Chang’e 6 «υψώθηκε από το έδαφος» της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, επίτευγμα «άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία της σεληνιακής εξερεύνησης».

Το Chang’e 6 προσεληνώθηκε την Κυριακή (02.06.2024) στην πελώρια λεκάνη του Νότιου Πόλου – Άιτκεν, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης στο ηλιακό μας σύστημα, στην αθέατη από τη Γη πλευρά της Σελήνης, εξήγησε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο την κινεζική υπηρεσία διαστήματος.

Η αποστολή, προβλεπόμενης διάρκειας 53 ημερών, άρχισε την 3η Μαΐου, με σκοπό κυρίως να συγκεντρωθούν δείγματα από την πλευρά της Σελήνης η οποία σπανίως εξερευνάται.

Το όχημα για τον σκοπό αυτό ήταν εφοδιασμένο με τρυπάνι, για να συλλεχθούν δείγματα από το σεληνιακό υπέδαφος, καθώς και ρομποτικό χέρι, για να ληφθούν δείγματα από την επιφάνεια.

Αφού συγκεντρώθηκαν τα δείγματα, ξεδιπλώθηκε και τοποθετήθηκε «εθνική σημαία» της Κίνας «στην αθέατη πλευρά της Σελήνης για πρώτη φορά», πρόσθεσε το Νέα Κίνα.

Here it is. Footage of Chang’e-6 on the Moon’s far side https://t.co/bTYcU4yRBk pic.twitter.com/yt1gokb59B — China ‘N Asia Spaceflight (@CNSpaceflight) June 4, 2024

[Chang’e-6 ascending] Chang’e 6 has completed the lunar ascent phase, the next step is lunar orbit rendezvous docking and sample transfer! Full HD:https://t.co/Gu4CvHUn5y pic.twitter.com/a313lXoUHJ — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 4, 2024

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης – αποκαλείται έτσι επειδή είναι αθέατη από τη Γη, όχι επειδή δεν φθάνουν σε αυτήν ακτίνες του Ήλιου – είναι πολλά υποσχόμενη όσον αφορά την έρευνα, καθώς οι κρατήρες εκεί δεν έχουν καλυφθεί τόσο από αρχαίες ροές λάβας όσο αυτές της πλευράς που είναι πιο κοντινή και ορατή.

China’s Chang’e-6 touched down on the far side of the Moon on the morning of June 2 and will collect samples from this rarely explored terrain for the first time in human history, the China National Space Administration (CNSA) announced.https://t.co/AqbMc41Q8A pic.twitter.com/f1GUkcbGFo — CCTV+ (@CCTV_Plus) June 2, 2024

After collecting lunar samples from the far side, Chang’e-6’s ascender fired it’s 3000N engine at 23:38UTC on June 3rd. 6 minutes later, it entered 15*180km lunar orbit. With 4 more orbital maneuvers, it will climb to 210km lunar orbit to rendezvous with the returner. https://t.co/UccIAghpQG pic.twitter.com/WF00aUPgxV — China ‘N Asia Spaceflight (@CNSpaceflight) June 4, 2024

Τα δείγματα από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού εκτιμάται πως θα βοηθήσουν να κατανοηθεί καλύτερα πώς σχηματίστηκε ο φυσικός δορυφόρος της Γης.