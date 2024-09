Πόλεμος στην Ουκρανία – Ανάλυση: Γιατί η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο την Πολτάβα

Η πόλη της Πολτάβα βιώνει μία «τρομερή μέρα» μετά από μια «βάρβαρη επίθεση» από τη Ρωσία έκανε λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι Iskander από τη Ρωσία χτύπησαν την πόλη Πολτάβα στην Ουκρανία αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 41 νεκρούς και 180 τραυματίες.

«Υπήρξε τόσο λίγος χρόνος μεταξύ της σειρήνας αεροπορικής επιδρομής και της άφιξης των πυραύλων που οι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δρόμο προς τα καταφύγια» ανέφερε το υπουργείο.

Το χτύπημα επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με βίντεο που ανήρτησε στο Telegram λέγοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιά σε κτήριο του Ινστιτούτου Επικοινωνιών.

⚡️As a result of a Russian missile attack on the territory of the Institute of Communications in Poltava, 180 people were injured, 41 people are currently known to have died, – Zelenskyi pic.twitter.com/XTKsAwMW9a