Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές της Ουκρανίας ένα βίντεο του Ουκρανού βουλευτή και επιχειρηματία Βίκτορ Μεντβεντσούκ, ενός προσώπου από το στενό περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας που συνελήφθη πρόσφατα.

Ο Μεντβεντσούκ ζητά στο βίντεο να τον ανταλλάξουν με στρατιώτες και αμάχους από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης. Ωστόσο, ένα βίντεο από τη Ρωσία με Βρετανούς ομήρους από την Ουκρανία περιπλέκει την υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, στο βίντεο, στο οποίο είναι ντυμένος με μαύρα ρούχα και κάθεται σε ένα τραπέζι, από την Ουκρανία ο Μεντβεντσούκ ακούγεται να λέει: «Θέλω να απευθυνθώ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το αίτημα να με ανταλλάξουν από την ουκρανική πλευρά με τους υπερασπιστές της Μαριούπολης και των κατοίκων της».

Viktor #Medvedchuk (Putin is his daughter godfather) asked to exchange him for #Mariupol defenders and residents who cannot leave through humanitarian corridors. Because the Russian side does not provide corridors. https://t.co/dr2V0p17Dt