Την απέλαση τριών διπλωματών από τη Νορβηγία αποφάσισε η Ρωσία ως αντίποινα στην απόφαση του Όσλου να απελάσει αντίστοιχο αριθμό Ρώσων διπλωματών, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία που ξεκίνησε από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση για την απέλαση των τριών διπλωματών από τη Νορβηγία έγινε σήμερα Τετάρτη (27.4.2022) από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μερικές εβδομάδες μετά την απέλαση αυτών της Ρωσίας από το Όσλο.

«Η ρωσική πλευρά δεν έχει καμία βάση για να κατηγορεί τους Νορβηγούς διπλωμάτες ότι κάνουν οτιδήποτε άλλο πέρα από κανονικές διπλωματικές εργασίες», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που απέστειλε στο Reuters.

Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε και την απέλαση 8 Ιαπώνων διπλωματών, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

