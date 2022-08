Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί και στους 20 οι τραυματίες από τη νέα επίθεση με πυραύλους της Ρωσίας στο Χάρκοβο και μια άλλη κοντινή πόλη στα βορειανατολικά της Ουκρανίας, οι οποίοι προστίθενται σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους από άλλα πλήγματα μια ημέρα πριν.

«Γύρω στις 04:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), ο εχθρός εξαπέλυσε οκτώ πυραύλους από την πόλη Μπέλγκοροντ (στη Ρωσία) προς το Χάρκοβο», αναφέρει μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, σημειώνοντας ότι οι Ρώσοι έπληξαν πολλές συνοικίες της πόλης.

«Στη συνοικία Σλομπίντσκι, ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία. Το κτίριο αυτό καταστράφηκε εν μέρει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, 18 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», διευκρίνισε.

Ο Σινεγκούμποφ πρόσθεσε ότι επίθεση με πυραύλους σημειώθηκε επίσης στην πόλη Κρασνογκράντ γύρω στις 04:00 τοπική ώρα, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Χαρκόβου, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.,

#Kharkiv tonight. At least 6 dead and 16 injured as of 23:00 (UTC+3). More barbaric shelling by russian terrorists.

Nowhere in Europe is safe. No amount of blood will satiate the russian beasts. pic.twitter.com/6mt8fGJ6KM