Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για σχεδόν τρεις μήνες και καθημερινά φέρνει στο φως της δημοσιότητας ιδιαίτερα σκληρές εικόνες. Χαρακτηριστικά των όσων συμβαίνουν είναι τα βίντεο των New York Times, που δείχνουν στρατιώτες της Ρωσίας να οδηγούν τουλάχιστον εννιά Ουκρανούς για εκτέλεση και πτώματα στην Μπούτσα.

Τα βίντεο, όπως αναφέρουν οι New York Times, έχουν τραβηχτεί στις 4 και Μαρτίου και οι δημοσιογράφοι χρειάστηκε να περάσουν εβδομάδες στην Μπούτσα παίρνοντας συνεντεύξεις και κάνοντας έρευνα προκειμένου να μπορέσουν να να αποκαλύψουν τι συνέβη σε αυτούς τους άνδρες.

Το πρώτο βίντεο των ΝΥΤ δείχνει Ρώσους στρατιώτες να οδηγούν τουλάχιστον εννιά Ουκρανούς -ένας από αυτούς φοράει ένα χαρακτηριστικό ανοιχτό μπλε μπουφάν- για εκτέλεση στις 4 Μαρτίου.

CCTV camera footage, obtained by The Times, showed Russian soldiers leading a group of Ukrainian captives toward the courtyard where they would be executed moments later on March 4.

https://t.co/nNktWDswAx pic.twitter.com/zBK24e9RUb
May 20, 2022

Σε άλλο βίντεο από drone – που τραβήχτηκε μια μέρα αργότερα, στις 5 Μαρτίου – δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος κοντά σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Γιαμπλόνσκαγια 144 και δύο Ρώσοι στρατιώτες στέκονται φρουροί δίπλα τους. Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται να διακρίνεται πάλι ένας άνδρας με παρόμοιο ανοιχτό μπλε μπουφάν.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Μετά από εβδομάδες έρευνας και συνεντεύξεων με μάρτυρες, ιατροδικαστές, αστυνομικούς και στρατιωτικούς, οι δημοσιογράφοι των NYT κατάφεραν να συλλέξουν αδημοσίευτα βίντεο από την ημέρα της εκτέλεσης και, ψάχνοντας στα social media για αναφορές αγνοουμένων, να αναγνωρίσουν όλους τους εκτελεσθέντες.

Όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ πρόκειται για τους: Anatoliy Prykhidko, Andriy Matviychuk, Andriy Verbovyi, Denys Rudenko, Andriy Dvornikov, Svyatoslav Turovskyi, Valera Kotenko, Vitaliy Karpenko. Ήταν σύζυγοι και πατέρες, εργαζόμενοι σε παντοπωλεία και εργοστάσια που ζούσαν μια συνηθισμένη πολιτική ζωή πριν ο πόλεμος ξεσπάσει στην Ουκρανία.

Οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είχαν ενταχθεί σε διάφορες αμυντικές δυνάμεις πριν από τη δολοφονία τους. Σχεδόν όλοι τους ζούσαν σε απόσταση αναπνοής από την αυλή στην οποία θα βρίσκονταν αργότερα τα πτώματά τους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι New York Times δίνουν τα στοιχεία των οκτώ ανθρώπων που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους, εκτελέστηκαν από τους Ρώσους στρατιώτες και έχουν καταφέρει να τους ταυτοποιήσουν, ενώ στο πρώτο βίντεο διακρίνονται εννιά πολίτες.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence — including three videos obtained by The Times — that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/6iKcomv3RN — New York Times World (@nytimesworld) May 20, 2022

Με πληροφορίες από New York Times