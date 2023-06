Ένα τεράστιο υδροηλεκτρικό φράγμα ανατινάχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Χερσώνα με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει με ταχύτατους ρυθμούς η περιοχή της νότιας Ουκρανίας, που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Μάλιστα, σημειώνεται πως πέρσι είχε σημειωθεί ακόμη μία επίθεση στο ίδιο φράγμα. Βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του φράγματος το 2022 δείχνει μια τεράστια έκρηξη να σημειώνεται, λίγο πριν τόνοι νερού αρχίσουν να ρέουν ανεξέλεγκτα πλημμυρίζοντας την περιοχής. Πρόκειται για ένα μεγάλο φράγμα που βρίσκεται στον ποταμό Δνείπερο, ενώ από το πρωί Ρωσία και Ουκρανία εξαπολύουν αλληλοκατηγορίες για την ανατίναξη του φράγματος.

Χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν ότι έκτοτε σημειώνονται μικρότερες εκρήξεις στην περιοχή γύρω από το φράγμα.

Η στιγμή της έκρηξης του 2022:

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn