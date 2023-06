Ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη σήμερα (19.6.2023) στην Κριμαία, τη χερσόνησο της Ουκρανίας που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, σύμφωνα με τις διορισμένες από τη Μόσχα περιφερειακές αρχές, και τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι.

Ειδικότερα, η έκρηξη του αυτοκινήτου σημειώθηκε στα περίχωρα της Συμφερόπολης στην Κριμαία και ένας εκ των τραυματιών είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος από το κατεχόμενο τμήμα της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) είχε ανακοινώσει ότι απετράπη επίθεση κατά αξιωματούχων της φιλορωσικής διοίκησης στη Ζαπορίζια.

In #Simferopol, a car with Gauleiter Vladimir Epifanov exploded, propagandists write.



There are no details yet. pic.twitter.com/82a9GeJgMW