Οι βομβαρδισμοί σε χωριό της επαρχίας του του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας πέτυχαν μια αποθήκη πυρομαχικών, η οποία εξερράγη αλλά «με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ούτε νεκροί, ούτε τραυματίες», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, κατηγορώντας την Ουκρανία για την επίθεση.

Η επαρχία αυτή της Ρωσίας συνορεύει με την Ουκρανία και οι βομβαρδισμοί φαίνεται ότι αποτελούν αντίποινα των Ουκρανών στην εισβολή των Ρώσων. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, η έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών προκάλεσε ζημιές σε ένα σχολείο και χτυπήθηκε ο τελευταίος όροφος μιας πολυκατοικίας.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης κατηγόρησε τους Ουκρανούς ότι βομβάρδισαν μια πολυκατοικία στην περιοχή αυτήν. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι για το πλήγμα ευθύνεται ένας «αδέσποτος» ρωσικός πύραυλος.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μικαΐλο Ποντόλιακ, ανέφερε μέσω του Twitter ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν πύραυλο προς το Χάρκοβο αλλά «κάτι πήγε στραβά και έπληξε» το συγκρότημα των διαμερισμάτων εντός του ρωσικού εδάφους.

Σε ένα βίντεο διακρίνονται συντρίμμια δίπλα σε μια πολυκατοικία 16 ορόφων και μια μεγάλη τρύπα κοντά στη στέγη. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει ποια πλευρά ευθύνεται για το πλήγμα. Από τη μεριά του, ο Γκλάντκοφ είπε ότι δεν υπάρχουν θύματα.

