Συναγερμός σήμανε για άλλη μια φορά στην Ουκρανία, όταν αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο που στεγάζεται παιδικός σταθμός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 3 νεκροί και 5 τραυματίες.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο που βρίσκεται ο παιδικός σταθμός στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, σήμερα, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας.

Ο Τιμοσένκο επεσήμανε ότι εξετάζεται αν υπάρχουν θύματα.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν 3 νεκροί και 5 τραυματίες.

What a tragedy! A helicopter crashed into the kindergarten in Brovary near Kyiv. Reportedly, 3 people are dead and 5 are injured pic.twitter.com/dXlnuRkP9O