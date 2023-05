Εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, μια από τις περιοχές που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι διορισμένες από τη Μόσχα περιφερειακές αρχές κατήγγειλαν πυραυλικές επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό της πόλης Λουχάνσκ, όπου αναφέρθηκε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ενδέχεται να χρησιμοποίησαν νέους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, δεδομένου ότι η πόλη βρίσκεται πολύ μακριά από τις θέσεις τους.

Heavy explosions are reported in the occupied #Luhansk



According to preliminary reports, the Machine-Building Plant is on fire. pic.twitter.com/qyX13FemhT