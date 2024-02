Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ευχαριστώ Ελλάδα – Μαζί είμαστε πιο δυνατοί» το μήνυμα του Κιέβου στην Αθήνα

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ευχαρίστησε την Ελλάδα, λόγω της υποστήριξης και της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει η χώρα μας αυτά τα δύο χρόνια του πολέμου κατά των Ρώσων εισβολέων.

Με ανάρτησή του στο Twitter, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας εκφράζει τις ευχαριστίες του Κιέβου προς την Ελλάδα, λόγω της υποστήριξης και της στρατιωτικής βοήθειας που έχει προσφέρει η χώρα μας, με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανάρτηση: «Ευχαριστώ Ελλάδα. Πριν από δύο χρόνια, η Ρωσία ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Είμαστε ευγνώμονες σε κάθε χώρα, ηγέτη και πρόσωπο που στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Θα νικήσουμε».

🇬🇷🤝🇺🇦

Thank you, Greece!#2YearsOfResistance#2yearsOfUnity@Hellenic_MOD @NikosDendias

Two years ago, russia started a full-scale invasion of Ukraine. We are grateful to every country, leader, and person who has stood—and continues to stand—with Ukraine. We will win. pic.twitter.com/gk6dhKQbPQ