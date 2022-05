Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φρικτή φωτογραφία από τον πόλεμο στην Ουκρανία με τα πτώματα τεσσάρων Ρώσων στρατιωτών να είναι τοποθετημένα σε σχήμα Ζ στο Χάρκοβο, το σύμβολο δηλαδή που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία και υπάρχει ζωγραφισμένο στα άρματα μάχης της.

Η μακάβρια φωτογραφία με τους στρατιώτες σε σχήμα Ζ απαθανατίστηκε κοντά σε ένα χωριό που ανακαταλήφθηκε πρόσφατα από τις ουκρανικές δυνάμεις στα περίχωρα του Χαρκόβου, μετά από σφοδρές μάχες που διήρκεσαν πολλές ημέρες.

Οι δημοσιογράφοι του Associated Press είδαν τα πτώματα σχηματισμένα σε Ζ, όπως το σύμβολο που υπάρχει στα ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα. Τα πτώματα έφεραν λευκούς βραχίονες που χρησιμοποιούνται συνήθως από τα ρωσικά στρατεύματα.

Κοντά βρισκόταν επίσης το απανθρακωμένο σώμα ενός άνδρα πάνω σε αντιαρματικό φράγμα. Δεν υπάρχει ακόμα καμία εξήγηση για τον σχηματισμό Ζ ή το καμένο σώμα — ένα πιθανό έγκλημα πολέμου για ασέβεια της αξιοπρέπειας των νεκρών.

Death in Ukraine’s Kharkiv is everywhere, rarely explained https://t.co/BN9rKmxAA6 pic.twitter.com/Wb6rcOrJN7