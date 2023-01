Στον πόλεμο στην Ουκρανία, το που είναι η προπαγάνδα, που το ψέμα και που η αλήθεια ανάμεσα στη Ρωσία και τους Ουκρανούς, κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 600 Ουκρανοί στρατιώτες σε μαζική πυραυλική επίθεση, αλλά η άλλη πλευρά το διαψεύδει αυτό.

Οι Ρώσοι λένε ότι εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση κατά κτιρίων στα ανατολικά της Ουκρανίας, που στεγάζουν προσωρινά στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Οι Ουκρανοί, όμως, διαψεύδουν ότι υπήρξαν νεκροί, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν μόνο πολυκατοικίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, ο βομβαρδισμός που δέχθηκε το Κραματόρσκ έγινε σε αντίποινα για τη θανατηφόρα επιδρομή των Ουκρανών που προηγήθηκε στις αρχές του 2023 κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Μακίιφκα, που αποτελεί τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ και ελέγχεται από τις δυνάμεις της Μόσχας.

Το πρακτορείο NEXTA, όμως, έδωσε άλλη εκδοχή, βασιζόμενο σε δηλώσεις του δημάρχου του Κραματόρσκ. Το πρακτορείο ανέφερε ότι ο δήμαρχος της πόλης της Ουκρανίας, ο Αλέξάντερ Γκοντσαρένκο είπε ότι δεν υπήρξε καμία ανθρώπινη απώλεια, ενώ επισήμανε ότι από την ρωσική πυραυλική επίθεση καταστράφηκαν μόνο 2 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 8 πολυκατοικίες και κάποια γκαράζ.

The consequences of the strike on Kramatorsk on the day of the "truce" announced by Putin.



2 educational institutions, 8 apartment buildings and garages were damaged. According to the mayor of the city Alexander Goncharenko, there were no casualties. pic.twitter.com/CW78i80Bvx