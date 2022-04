Σε έναν ρηχό τάφο βρέθηκαν η επικεφαλής του χωριού Μοτίζιν, ο σύζυγός της και ο γιος της αφού φέρονται να σκοτώθηκαν και να θάφτηκαν εκεί από Ρώσους στρατιώτες, όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα (4.4.2022) ένας σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας δείχνοντας τα εν μέρει καλυμμένα από άμμο πτώματά τους.

Την περασμένη εβδομάδα τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από κωμοπόλεις και χωριά γύρω από το Κίεβο, με τα στρατεύματα της Ουκρανίας να φτάνουν στις περιοχές που άφησαν πίσω τους και να δείχνουν σε δημοσιογράφους τα πτώματα αμάχων, οι οποίοι φέρονται να σκοτώθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αλλά και κατεστραμμένα σπίτια και καμένα αυτοκίνητα.

«Ήταν εδώ Ρώσοι εισβολείς. Βασάνισαν και σκότωσαν ολόκληρη την οικογένεια της επικεφαλής του χωριού», είπε ο Αντόν Χεραστσένκο, προσθέτοντας πως πρόκειται για την Όλγα Σουχένκο, τον σύζυγό της Ιχόρ Σουχένκο και τον γιό τους Ολεξάντρ.

«Οι εισβολείς υποπτεύθηκαν πως συνεργάζονταν με τις ένοπλες δυνάμεις μας, πως μας έδιναν θέσεις για να να στοχεύσουμε με το πυροβολικό μας. Αυτά τα αποβράσματα βασάνισαν, κατακρεούργησαν και σκότωσαν ολόκληρη την οικογένεια. Θα λογοδοτήσουν γι’ αυτό».

Το Reuters δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή ποιος σκότωσε την οικογένεια που βρίσκεται στον τάφο λίγο έξω από το Μοτίζιν, δυτικά του Κιέβου. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι στοχοθετούσε αμάχους και έχει δηλώσει πως παρόμοιες αναφορές για φόνους είναι «σκηνοθετημένες» για να αμαυρώσουν το όνομα της Ρωσίας.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε τα πτώματα σε δάσος κοντά σε αγρόκτημα, που ήταν σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο, λίγο έξω από το χωριό Μοτίζιν. Εκεί κοντά υπήρχε επίσης ένα καμένο τρακτέρ και ένας από τους ανθρώπους που ήταν θαμμένοι στην άμμο είχε ταινία στο κεφάλι του.

Ukrainian Muslim battalion "Crimea" found 2f+4m bodies of civilians near #Motyzhyn in #Kyiv region, killed by a shot in the back of the head. Some people had their hands tied behind their backs. It is the family of village head Olha Sukhenko who was abducted on 23.03.#WarCrimes pic.twitter.com/9ciNz7MweG