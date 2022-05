Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του εργοστασίου χαλυβουργίας Azovstal, της Ουκρανίας, με το υπουργείο Άμυνας να κάνει λόγο για «πλήρη απελευθέρωση» της περιοχής.

BREAKING: The territory of #Azovstal is completely liberated – Russian Defense Ministry #Ukraine #DPR #Russia #Mariupol

«Οι υπόγειες δομές του Azovstal, όπου κρύβονταν μαχητές, βρίσκονται τώρα υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε δήλωση, προσθέτοντας ότι συνολικά 2.439 μαχητές της Ουκρανίας έχουν παραδοθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, και σήμερα Παρασκευή (20.5.2022) μια ομάδα 531 ατόμων, ήταν οι τελευταίοι που παραδόθηκαν.

⚡️Almost all people who were at #Azovstal territory in #Mariupol, have been evacuated, – @ZelenskyyUa #UkraineUnderAttack