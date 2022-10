Η Ρωσία ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τη συμφωνία για την εξαγωγή των σιτηρών της Ουκρανίας, μόλις λίγες ώρες μετά τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι πίσω από την ανατίναξη μέρους των υποθαλάσσιων αγωγών Nord Stream βρίσκεται η Βρετανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Ρωσία αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε ο στόλος της στην Κριμαία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας Ντμίτρι Πατρούσεφ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εφοδιάσει με 500.000 τόνους σιτηρών τις φτωχές χώρες μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, με τη βοήθεια της Τουρκίας.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι μόνο το 3% των εξαγόμενων τροφίμων από την Ουκρανία έχουν πάει σε φτωχές χώρες, ενώ τα μισά φορτία είχαν ως προορισμό χώρες της Δύσης.

