Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον κόλπο της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, αλλά και το θέμα των εκρήξεων από τις οποίες προκλήθηκαν ζημίες στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο.

«Η ρωσική πλευρά σκοπεύει να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, μέσω κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθησαν εναντίον της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, με την εμπλοκή της Βρετανίας» ανέφερε στο Telegram η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

New from Maria Zakharova. This will rankle British diplomats more, as the British UN representative attacked Russia recently for pushing bioweapons disinformation in the UNSC. pic.twitter.com/y1W5lEOk9H