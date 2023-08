Αξιωματούχος της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βομβάρδισε πανεπιστήμιο του Ντονέτσκ μετά από φωτιά σε κτίριο του πανεπιστημίου.

«Ως αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης επίθεσης εναντίον του Ντονέτσκ, το πρώτο κτίριο της πανεπιστημιακής σχολής Οικονομικών και Εμπορίου βρίσκεται στις φλόγες», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος Αλεξέι Κουλέμζιν.

«Χρησιμοποιούμε 12 βυτιοφόρα νερού, τρεις πυροσβεστικές κλίμακες και 100 πυροσβέστες», δήλωσε ο Αλεξέι Κοστρουμπίτσκι, ο διορισμένος από τη Ρωσία υπουργός αρμόδιος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην εν λόγω περιφέρεια, την οποία η Μόσχα αποκαλεί Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

Ο Κοστρουμπίτσκι δήλωσε πως οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς κατά το βομβαρδισμό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή. Αμφότερες οι πλευρές έχουν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά διασποράς τους 17 μήνες που διαρκεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

The #Donetsk National University of Economics and Trade was hit last night. pic.twitter.com/rqGhvy7kyH