Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά και αντιπροσωπευτικά βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα social media δείχνει τη στιγμή που ένας Ρώσος στρατιώτης πέφτει νεκρός από ουκρανικά πυρά και αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου και τη σκληρή πραγματικότητα των βίαιων μαχών στο Αζοφστάλ, όπου με ρεαλιστικό τρόπο αποδεικνύει ότι τα λάθη σε τακτικό επίπεδο κοστίζουν ζωές κυριολεκτικά.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, τα ρωσικά ΜΜΕ έχουν δημοσιεύσει διάφορα στιγμιότυπα από τις μάχες στη Μαριούπολη, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Αζοφστάλ. Μια ομάδα Ρώσων στρατιωτών, που ξεχωρίζουν από τα άσπρα περιβραχιόνια στις παραλλαγές τους, προσπαθεί να διασχίσει μια κατοικημένη περιοχή, όπου τελικά πέφτει νεκρός ο ένας από αυτούς.

Την ώρα που προσπαθούν να περάσουν το σημείο, γίνονται αντιληπτοί από Ουκρανούς και οι πυροβολισμοί πέφτουν «βροχή». Ένας από τους Ρώσους στρατιώτες πέφτει τραυματίας, όμως κανείς δεν καταφέρνει να τον μεταφέρει εγκαίρως σε ασφαλές σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόλοιπη ομάδα καταφέρνει να εισέλθει στο κτίριο, όμως ένας άλλος στρατιώτης πέφτει κάτω και προσπαθεί μόνος του δίχως καμία κάλυψη να σύρει τον τραυματία συμπολεμιστή του πίσω από έναν τοίχο για ασφάλεια, όμως κάτω από ισχυρά πυρά των Ουκρανών, αναγκάζεται να τον παρατήσει και να καλυφθεί.

Μετά από κάποια δευτερόλεπτα όταν γίνεται αντιληπτό το περιστατικό, οι Ρώσοι στρατιώτες ρίχνουν καπνογόνο σε μια προσπάθεια να ανασύρουν τον τραυματία που βρίσκεται αναίσθητος στο έδαφος, ωστόσο όπως επισημαίνουν ρωσικές πηγές πληροφόρησης, χάνει τη ζωή του λόγω αιμορραγίας (η σφαίρα χτύπησε την αρτηρία στο πόδι).

