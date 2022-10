Τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις έχουν σημειωθεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10.10.2022) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο. Η επίθεση έρχεται στον απόηχο του πλήγματος στη γέφυρα του Κερτς στην Κριμαία και ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει συγκαλέσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας για να αποφασίσει αντίποινα.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν στο Κίεβο έχουν καταγραφεί και σε βίντεο, τα οποία ήδη κάνουν τον γύρο των social media και δείχνουν τον πανικό που επικράτησε μετά τα νέα «χτυπήματα» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Οι Αρχές αναφέρουν πως υπάρχουν «θύματα» χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη στιγμή μιας εκ των εκρήξεων στο Κίεβο δημοσιογράφος του BBC ήταν σε ζωντανή σύνδεση. Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό δίκτυο, μετά τη διακοπή της μετάδοσης ο δημοσιογράφος και οι τεχνικοί που ήταν μαζί του βρίσκονται πλέον σε καταφύγιο.

Σε βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media, φαίνεται ο δημοσιογράφος του BBC να σκύβει και στη συνέχεια να αποχωρεί εσπευσμένα για να βρει καταφύγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This is how the BBC broadcast in Kyiv looked like in the morning. pic.twitter.com/tI1VP2skWc