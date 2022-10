Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, χωρίς να διαφαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Οι εκτεταμένοι βομβαρδισμοί στο Κίεβο φαίνεται ότι συνεχίζονται και σήμερα (17.10.2022), καθώς υπάρχουν πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) και του Reuters, που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρουν ότι το πρωί της Δευτέρας (17.10.2022) στο Κίεβο ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε την είδηση, κάνοντας λόγο για τέσσερις εκρήξεις.

Οι εκρήξεις στο Κίεβο ακούστηκαν στις 06:35, στις 06:45 και στις 06:58 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας). Λίγο νωρίτερα, είχαν ακουστεί οι σειρήνες της αεράμυνας. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ, ότι οι επιθέσεις γίνονται με drone καμικάζι που έχει προμηθευτεί η Ρωσία από το Ιράν.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, ο Αντρίι Γέρμακ, σε ανάρτησή του στο Telegram έκανε λόγο για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι. «Οι Ρώσοι νομίζουν πως αυτό θα τους βοηθήσει», αναφέρει ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Σημειώνεται ότι οι βομβαρδισμοί καταγράφονται μία εβδομάδα ακριβώς μετά από τα εκτεταμένα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο.

Σε ανάρτησή στο Twitter, το πρακτορείο NEXTA αναφέρει ότι τα νέα χτυπήματα από της αεροπορικές δυνάμεις της Ρωσίας σημειώθηκαν σε βιομηχανικές υποδομές και μια φαρμακευτική αποθήκη που βρίσκονταν στην περιοχή Mykolaiv.

Drones hit industrial infrastructure and a pharmaceutical warehouse in #Mykolaiv, reports the regional military administration.



Preliminary, no one was injured. The fire was localized. pic.twitter.com/XaRDa6Kf82 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με ανάρτηση του στο Telegram, έχουν χτυπηθεί πολυκατοικίες και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου.

❗️ Mayor of #Kyiv @Vitaliy_Klychko reports an explosion in the Shevchenkivskyi district of the city. pic.twitter.com/roEtCpmMup — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17.10.2022) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Η γνησιότητα τους ωστόσο δεν μπορεί να διαπιστωθεί.

Δείτε βίντεο από τις εκρήξεις στο Κίεβο:

The moment of an impact in Kyiv pic.twitter.com/SZBjJUoNpQ — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.



Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0 — Black Diamond (@_MajorNews) October 17, 2022

A very close footage of the Russian attack on the center of Kyiv pic.twitter.com/lnKQ56z2Xm — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 17, 2022

Two loud explosions in a central district of Kyiv this morning, just as people prepare for work. Looks like a residential area near the train station has been hit. pic.twitter.com/kiSmFnMy1A — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 17, 2022

There have been explosions 🔥 heard in Downtown Kyiv, reports the Train Station was attacked by Iranian Kamikaze Drones pic.twitter.com/FG71IRQxn9 — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 17, 2022

Τη 10η Οκτωβρίου, ρωσικοί βομβαρδισμοί εύρους χωρίς προηγούμενο για μήνες έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 105 και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Την περασμένη Τρίτη, η Ρωσία, που έχει υποστεί αρκετές ήττες στα πεδία των μαχών τελευταία, συνέχισε τα πλήγματα, μικρότερου εύρους, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στη δυτική Ουκρανία, μακριά από τα μέτωπα.

Οι βομβαρδισμοί έγιναν σε αντίποινα για την έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει τη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία, υποδομή στρατηγικής σημασίας.

Την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε ικανοποιημένος από τα μαζικά πλήγματα και έκρινε πως δεν είναι απαραίτητοι «προς το παρόν» νέοι βομβαρδισμοί ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΣΚΑΪ