Πόλεμος στην Ουκρανία: «Καταρρίψαμε ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος» είπε το Κίεβο

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι κατέρριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος, δύο χρόνια από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 οπότε ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη κατάρριψη ίδιου τύπου αεροπλάνου – Α50U – μέσα σε ένα μήνα.

Λίγες ώρες προτού συμπληρωθούν δύο χρόνια από την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία, η πολεμική αεροπορία της χώρας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου A-50U.

«Το Α-50 με το διακριτικό κλήσης Bayan πέταξε για τελευταία φορά», ανέφερε ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας Μίκολα Όλεσουκ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, «χάρη σε μια κοινή επιχείρηση της υπηρεσίας πληροφοριών του υπουργείου και της πολεμικής αεροπορίας ένα ακόμη πολύτιμο ρωσικό αεροσκάφος A-50U καταρρίφθηκε πάνω από την Αζοφική Θάλασσα».

Βίντεο από την κατάρριψη του ρωσικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους:

⚡⚡⚡It is reported that a Russian #A50 AWACS aircraft was shot down off the coast of the Azov Sea.#UkraineWar #Ukraina #Ukraine #UkraineFrontLines #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/fEOwV3qd1W