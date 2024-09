Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκληρίστηκε οικογένεια από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Λβιβ

Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σήμερα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία και ο μόνος που επέζησε είναι ο πατέρας, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν συνολικά επτά άνθρωποι και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν.

«Μόνο ο άνδρας (που εικονίζεται) σε αυτή τη φωτογραφία επέζησε από τη σημερινή επίθεση. Η σύζυγός του Εβγκενία και οι τρεις κόρες τους, Γιαρίνα, Νταρίνα και Εμιλία, σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι τους», ανέφερε ο δήμαρχος του Λβιβ Άντριι Σαντόβι, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία όπου εικονίζεται η πενταμελής οικογένεια: χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια ηλιοτρόπια, με τον πατέρα, τον Γιαροσλάβ Μπαζίλεβιτς ανάμεσα στη σύζυγό του και τις τρεις κόρες τους, ηλικίας 21, 18 και 7 ετών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο η Γιαρίνα, η μεγαλύτερη κόρη, εργαζόταν στο δημαρχείο. «Η Ρωσία σκοτώνει τους Ουκρανούς με τις οικογένειές τους», κατήγγειλε.

The Man get stitched. While the bodies of his dead family are being recovered from under the rubble.#Lviv pic.twitter.com/Rya6J3R2P0