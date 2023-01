Η Ουκρανία βρίσκεται αυτές τις ώρες εν μέσω μαζικής πυραυλικής επίθεσης από την Ρωσία και οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το πρώτο κύμα περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 πυραύλους.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα (26.1.2023) το πρωί νέα μαζική αεροπορική επίθεση με πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της ώρας αιχμής. Οι αρχές της χώρας συνέστησαν στους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια καθώς οι δυνάμεις της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριπταν εισερχόμενους πυραύλους.

Η ρωσική πυραυλική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ουκρανία έχει τεθεί στο στόχαστρο «περισσότερων από 30 ρωσικών πυραύλων», σημείωσε εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας σε δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση.

«Έξι Tu-95 απογειώθηκαν από την (ρωσική) περιφέρεια του Μουρμάνσκ και εξαπέλυσαν πυραύλους. Περιμένουμε περισσότερους από 30 πυραύλους συνολικά, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές. Η αντιαεροπορική άμυνα λειτουργεί», διευκρίνισε ο Γιούρι Ίγκνατ, την ώρα που τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ήδη για εκρήξεις σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες και οι περιφερειάρχες γνωστοποιούσαν ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η αντιαεροπορική άμυνα.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για drones.

🇷🇺🇺🇦⚡Missiles flying over Ukraine.



Explosions are reported in Kiev, Dnepropetrovsk and other regions pic.twitter.com/QA1NnSowEL