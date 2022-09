Τη φρικαλεότητα του πολέμου αποκαλύπτει ένας Βρετανός που βρέθηκε αιχμάλωτος στα χέρια Ρώσων στρατιωτών για 5 μήνες, όταν συνελήφθη στην Ουκρανία, φτάνοντας λίγο πριν τον θάνατο. Ο 28χρονος Έιντεν Άσλιν επέστρεψε σπίτι του πριν λίγες ημέρες και οι περιγραφές του σοκάρουν.

«Ένας Ρώσος γονάτισε μπροστά μου όσο κάπνιζε και με ρώτησε αν ξέρω ποιος είναι. Όταν του απάντησα όχι, μου είπε “είμαι ο θάνατός σου”», αποκαλύπτει στη Sun ο Βρετανός για τις μέρες που ήταν αιχμάλωτος από τους Ρώσους στην Ουκρανία. «Πίστευα ότι δεν θα βγω από εκεί μέσα ζωντανός», πρόσθεσε ο 28χρονος.

Ο Βρετανός στρατιώτης ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τους Ρώσους και για 5 μήνες υπέστη βασανιστήρια και εκμετάλλευση με αποκορύφωμα την καταδίκη του σε θάνατο μετά από μια δίκη-παρωδία στο ρωσοκρατούμενο Ντονέτσκ.

Περιέγραψε ότι ο Ρώσος απαγωγέας τον μαχαίρωσε, λέγοντας στη Sun ότι μετά τον ρώτησε «θες έναν σύντομο ή έναν όμορφο θάνατο;». Ο Έιντεν του απάντησε «σύντομο θάνατο» και τότε ο Ρώσος χαμογέλασε ειρωνικά και του είπε «όχι… θα έχεις έναν όμορφο θάνατο και θα φροντίσω εγώ για αυτό».

NEW: Aiden Aslin, Shaun Pinner & John Harding’s first video on their way home to the UK, as five British captives are freed ✈️



“We just want everyone to know we’re out of the danger zone and on our way home to our families…thanks to everyone who’s been supporting us” – Aiden pic.twitter.com/7lbPk4wS2E