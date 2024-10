Πόλεμος στην Ουκρανία: Μια γυναίκα νεκρή και 10 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Κουπιάνσκ

Η Ρωσία έχει στρέψει την προσοχή της στην ανατολική Ουκρανία και βομβαρδίζει περιοχές για να «λυγίσει» τις αμυντικές δυνατότητες των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στις παραμεθόριες περιοχές.

Οι πυραυλικές επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί που εξαπέλυσε χθες (23.10.2024) η Ρωσία στην βορειοανατολική Ουκρανία, στην πόλη Κουπιάνσκ, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δέκα άλλοι, σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, Όλεχ Σινεχούμποφ, είχε αρχικά δηλώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν στο χτύπημα αυτό, αλλά στη συνέχεια διόρθωσε τη δήλωσή του αναφορικά με τον απολογισμό.

⚡️The number of victims as a result of the airstrike in Kupiansk has increased to 9, — RMA. Four people are hospitalized. Among them, one person is in serious condition, three are in average condition. Information is being updated.



