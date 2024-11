Πόλεμος στην Ουκρανία: Μία νεκρή και 10 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό

Μία νεκρή γυναίκα και 10 τραυματίες, δύο εκ των οποίων είναι παιδιά, είναι ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με drones στην Οδησσό τη νύχτα της Πέμπτης (14.11.24), όπως ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή (15.11.24) οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Η Οδησσός για ακόμη μια φορά υπέστη μαζική επίθεση του εχθρού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνθρωπος είναι νεκρός» και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο παιδιά, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μέσω Telegram.

Το θύμα είναι «γυναίκα 35 ετών που κοιμόταν κοντά σε παράθυρο», σύμφωνα με τον δήμαρχο της Οδησσού, τον Χενάντι Τρουχάνοφ, που εκφράστηκε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, «πολυκατοικία στο κέντρο της Οδησσού καταστράφηκε, διαμερίσματα πήραν φωτιά, (άλλες) πολυκατοικίες, εκκλησία και κάπου τριάντα οχήματα υπέστησαν ζημιές» εξαιτίας της επίθεσης.

The number of victims in Odessa has increased to 8, one person has died, – mayorhttps://t.co/Z5N77MXbKA



“On the evening of November 14, our city received a massive combined enemy attack. As a result, a woman died, the wounded are receiving the necessary medical care. So far, 8… pic.twitter.com/JxMQhGVFrD — Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 14, 2024

Στο στόχαστρο τέθηκε επίσης αγωγός του συστήματος θέρμανσης της πόλης και μονάδα θέρμανσης αναγκαστικά διέκοψε τη λειτουργία της, κατά την ίδια πηγή.

Σε στιγμιότυπα που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζονται πυροσβέστες καθώς προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά σε τριώροφο κτίριο και προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη.

‼️🇺🇦💥Massive attack on Odessa: explosions and gunfire – footage of the landings



▪️Strike drones “Geran/Shahid” attacked enemy targets.



▪️The main pipeline was damaged, the work of one of the city’s boiler houses was stopped, – Mayor Trukhanov.

– RVvoenkor pic.twitter.com/iIIlBV5D9G — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 14, 2024

Another video of the arrival in Odessa



At this moment, it is known about one dead woman and 8 injured.



🇺🇦 Ukraine pic.twitter.com/cU3EXegVnj — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) November 14, 2024

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τελευταία εντείνουν τις επιθέσεις τους στη νότια Ουκρανία και έχουν ιδίως βάλει στο στόχαστρο πολιτικά πλοία σε λιμάνια στην περιφέρεια της Οδησσού, ενώ από την άλλη το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία ή τομείς της ουκρανικής ελεγχόμενες από τον ρωσικό στρατό.

Τη νύχτα της 7ης προς 8η Νοεμβρίου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στην Οδησσό, έπειτα από αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτια και αποθήκες, σύμφωνα με τις αρχές.

Εδώ αι μήνες, η ουκρανική κυβέρνηση απαιτεί από τους δυτικούς συμμάχους της να της διαθέσουν περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Σεργκέι Σαϊγκού από την πλευρά του έκρινε πως η Δύση θα έπρεπε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα αν θέλει πραγματικά να βάλει τέλος στα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία.