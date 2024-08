Πόλεμος στην Ουκρανία: «Να γιατί επιτεθήκαμε στο Κουρσκ», εξηγεί ο Ζελένσκι – Στον έλεγχο του Κιέβου 100 ρωσικοί οικισμοί

Το δικό του σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία – αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι και η επίθεση στο Κουρσκ – θα παρουσιάσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αλλά και στους υποψήφιους των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ αντίστοιχα, όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα 27.8.2024, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – συνέντευξης Τύπου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε μεν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει μέσω διαλόγου, φάνηκε όμως αποφασισμένος η χώρα του να μπορεί να διεκδικήσει ή ακόμη και να επιβάλλει κάποιους όρους, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο και την αιφνιδιαστική κίνηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του να επιτεθούν στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Όπως υποστήριξε, ο κύριος λόγος της επίθεσης στο Κουρσκ ήταν να αποτρέψει την πίεση της Ρωσίας στο Χάρκοβο, να αποτρέψει μια εχθρική επίθεση στην συνοριακή περιφέρεια του Σούμι και να «τραβήξει» ρωσικές δυνάμεις από περιοχές της Ουκρανίας στα ενδότερα της Ρωσίας.

Ειδικά για την επίθεση στο Κουρσκ, ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεκσάντρ Σίρσκιι, επίσης παρών στην ίδια εκδήλωση, ανακοίνωσε πως η Ουκρανία ελέγχει πλέον 100 οικισμούς και έκταση 1.294 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια, ενώ από την αρχή της επίθεσής της στις 6 Αυγούστου έχει συλλάβει 594 στρατιώτες του εχθρού.

Επιπλέον ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες την πρώτη δοκιμή ενός δικής της κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου.

Λίγες ημέρες πριν, στις 24.8.2024 ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει πως το Κίεβο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα δικής της παραγωγής drone μεγάλου βεληνεκούς στον πόλεμο με την Ρωσία, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς χρησιμοποιήθηκε.

Η Ουκρανία έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για την κατασκευή οπλικών συστημάτων που θα μπορούν να χτυπήσουν στόχους βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, θέλοντας έτσι να παρακάμψει τους περιορισμούς που έχουν θέσει δυτικές χώρες για την χρήση των δικών τους όπλων μεγάλου βεληνεκούς, για να αποφύγουν – όπως υποστηρίζουν – μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο η Ουκρανία δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειες να πείσει τους δυτικούς συμμάχους της να αλλάξουν στάση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του Politico, αξιωματούχοι της Ουκρανίας ετοιμάζονται να παρουσιάσουν μια λεπτομερή λίστα πιθανών στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία σε αξιωματούχους της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να πείσουν την Ουάσιγκτον να άρει τους περιορισμούς της στη χρήση αμερικανικών όπλων για χτυπήματα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Πάντα κατά το Politico, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο ανώτερος σύμβουλος Άντριι Γιέρμακ θα παραδώσουν προσωπικά αυτόν τον κατάλογο κατά τη διάρκεια συνομιλιών υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα.

NEW: Ukrainian officials are set to present a list of targets in Russia to top U.S. national security officials that they think Kyiv’s military can hit if Washington were to lift its restrictions on U.S. weapons.



Umerov and Yermak in town this week.https://t.co/Llf8XSUasx