Οι πολύνεκρες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζονται και το μεσημέρι της Τετάρτης (12.10.2022) στόχος έγινε πολυσύχναστη αγορά στην πόλη Αβντίιβκα.

Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε να στοχοποιήσει σημείο όπου συχνάζουν άμαχοι. Από την επίθεση στην αγορά της πόλης Αβντίιβκα σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι έπληξαν την κεντρική αγορά όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι», είπε ο Πάβλο Κιριλένκο, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε «στρατιωτική λογική» για μια επίθεση όπως αυτή.

Η δήλωσή του συνοδεύθηκε από εικόνες πτωμάτων και κατεστραμμένων πάγκων στην αγορά.

❗️Seven people were killed as a result of the occupiers' attack on the central market of #Avdiivka, #Donetsk regional military administration reports. pic.twitter.com/U9c3UTWvbd