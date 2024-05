Εμπραχίμ Ραϊσί: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν – «Η κατάσταση δεν είναι καλή»

Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί. «Η κατάσταση δεν είναι καλή», ανέφεραν υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στις 5:30 το πρωί (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας 20 Μαΐου.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν όταν συνετρίβη χθες Κυριακή (19.05.2024) σε ορεινή περιοχή της χώρας, εν μέσω πυκνής ομίχλης, έχει πλέον εντοπιστεί, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, όμως «η κατάσταση δεν είναι καλή», οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες μοιάζουν λιγοστές.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Ερυθρά Ημισέληνος, σημειώνοντας ότι οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί, μαζί με ακόμα 8 άτομα.

«Το ελικόπτερο του προέδρου εντοπίστηκε. Ομάδα έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής (…) η κατάσταση δεν είναι καλή», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ.

Ωστόσο, η Ερυθρά Ημισέληνος δεν έχει δώσει ακόμα πληροφορίες για το αν υπάρχουν επιζώντες ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο εξαφανίστηκε σε ορεινή περιοχή στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση ή διάψευση για την τύχη του.

«Πηγή θερμότητας που υπάρχουν υποψίες πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί», είχε εντοπίσει στη διάρκεια της νύχτας τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) τύπου Akıncı.

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP